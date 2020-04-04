Женщина с COVID-19 в слезах рассказала о болезни

Проживающая в Линкольншире (Великобритания) женщина рассказала о коронавирусе. Британку доставили в больницу с COVID-19, где она сняла видеоролик, на котором рассказала про лечение и последствия инфекции. Контент женщина опубликовала в Фейсбуке.

– Из-за пневмонии у меня произошло заражение крови, поэтому сейчас мне тяжело нормально говорить. Я немного задыхаюсь, но, к счастью, я подключена к аппарату, который обеспечивает меня кислородом, – заявила заболевшая.

По словам женщины, ее доставили в медучреждение 23 марта 2020 года, после того, как она сдала положительный тест на COVID-19. На протяжении следующих двух недель женщина чувствовала себя очень плохо. Она отметила, что была в тот момент готова согласиться на эвтаназию, сообщает Пятый канал.

– Сейчас я не могу двигаться и с трудом дышу, но мое текущее состояние не сравнится с тем, что я уже пережила, – заявила жительница Великобритании.