Женщина погибла от рук любовника в «нехорошей квартире», где был убит ее сын

В городе Ревда Свердловской области произошло жуткое преступление. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Сообщается, что 34-летний сожитель зарезал 49-летнюю хозяйку дома. По трагическому совпадению, именно в этой квартире два месяца назад муж погибшей убил их 25-летнего сына.
Отмечается, что мужчина совершил преступление на почве алкоголизма и сутки просидел в квартире с телом убитого. Он находится под стражей и ждет суда. Жена после ареста мужа начала жить с новым сожителем, от рук которого и погибла. Все участники драмы злоупотребляли алкоголем.
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