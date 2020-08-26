Женщина погибла на свидании в Твери

В Твери задержан подозреваемый в убийстве 33-летней женщины. Ее труп был найден 20 августа на обочине Старицкого шоссе вблизи деревни Даниловское в Калининском районе завернутым в простыни. На теле зияли ножевые ранения.

Сперва женщина числилась как без вести пропавшая. Однако ее удалось узнать после опознания. По словам близких погибшей, она отправилась на свидание с мужчиной и не вернулась. Со своим новым приятелем она познакомилась в соцсетях.

Правоохранители быстро установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за похожее преступление 37-летний гражданин. Было выяснено, что преступление было совершено 18 августа на берегу реки Тьмаки. Молодая женщина скончалась от ножевых ранений на месте происшествия.

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Сейчас подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает ТопТверь.