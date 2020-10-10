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Новости мираПроисшествия

Женщина избила и оскорбила полицейского в Нижегородской области

Никита Брыкин

До суда дошло дело в отношении 33-летней женщины об избиении и оскорблении полицейского в Семеновском районе Нижегородской области. Об этом пишет портал «Открытый Нижний».

Инцидент произошел ночью 21 июня. Сообщается, что полицейские остановили машину, за рулем которой находился пьяный водитель. На него стали составлять протокол.

Его пассажирка неожиданно стала оказывать сопротивление инспекторам. Разбушевавшаяся девушка схватила полицейского за форму, оторвала погон и начала бить сотрудника руками и ногами по лицу и другим частям тела.

При этом она публично оскорбляла его нецензурной бранью. Водителя привлекли к административной ответственности. Обвинение по уголовному делу женщины утверждено прокурором и передано в суд.

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