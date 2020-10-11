Женщина бросила умирать новорожденного ребенка в Ростовской области

Суд вынес приговор жительнице Ростовской области, которую признали виновной в причинении смерти по неосторожности. Об этом пишет портал «Privet-Rostov».

Сообщается, что женщина вела свободный образ жизни, много пила, часто путешествовала по стране с дальнобойщиками, нигде не работала, не имела документов, постоянного места жительства и прописки. У нее уже был ребенок, которого мать оставила в детдоме.

В последнее время дама жила в хуторе в Аксайском районе. Она работала в полях, делила кров с двумя мужчинами и вскоре забеременела. Отработав летний сезон, она уехала в другой город. В феврале девушка решила вернуться.

Добираться женщина решила привычным способом – вместе с дальнобойщиками. На одной из стоянок она родила, малыша завернула в свою майку и оставила на морозе. Вскоре новорожденная перестала подавать признаки жизни. Врачи констатировали смерть ребенка.

Отметим, что женщину приговорили к году исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства.