Понедельник, 3 августа, 2020
20.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Завершено расследование убийства девушек на горе Уктус

7info

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего екатеринбуржца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. 

Согласно материалам уголовного дела, поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый из хулиганских побуждений (т.е. абсолютно беспричинно) произвёл несколько выстрелов из принесённого с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства и покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая – через некоторое время в больнице.

На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и полиции непрерывно велись как следственные действия, так и оперативные, технические мероприятия. Расследование уголовного дела находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В результате правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который под тяжестью неопровержимых улик сознался в содеянном. Решение о процессуальном задержании и предъявлении обвинения было принято органами областного СКР с учётом целой совокупности доказательств, собранных на разных этапах расследования.

Необходимые следственные и иные процессуальные действия уже завершены, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Спасском районе молодой парень погиб при падении на него бункера с зерном
Следующая статья17-летний подросток устроил в Рязани ДТП с пострадавшими

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Михайловском районе водитель на «Шевроле» сбил девочек

Новости Рязани
В Михайловском районе мужчина на «Шевроле Ланос» совершил наезд на девочек. По сообщению пресс-службы УМВД, инцидент произошёл вечером 1 августа.
Узнать больше

17-летний подросток устроил в Рязани ДТП с пострадавшими

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, в Рязани произошло ДТП по вине 17-летнего подростка, не имеющего водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России...
Узнать больше

В Спасском районе молодой парень погиб при падении на него бункера с зерном

Новости Рязани
В воскресенье, 2 августа, в ООО «Разбердеевское» Спасского района погиб рабочий. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». На 20-летнего...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы отмечают День ВДВ. Instagram-обзор

Новости Рязани
2 августа отмечают День воздушно-десантных войск. В этом году легендарной крылатой пехоте исполняется 90 лет. Жители Рязани и...
Узнать больше

Рязанцы пробежали полумарафон

Новости Рязани
2 августа в Рязани прошёл легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Полумарафон состоялся в рамках всероссийской акции «За.Бег.РФ». Его приурочили ко Дню города...
Узнать больше

В День города в Рязани состоялся летний бал

Новости Рязани
В субботу, 1 августа, Рязань отмечала свой 925-й день рождения. В этом году основные праздничные мероприятия проходили в ЦПКиО. Свой подарок к...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как выбрать спелый и сочный арбуз

Акценты
Сезон арбузов в самом разгаре. Как выбрать сочный и сладкий, а не безвкусный и водянистый арбуз? Эксперты Роскачества называют характеристики идеальной сезонной...
Узнать больше

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+