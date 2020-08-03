Завершено расследование убийства девушек на горе Уктус

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего екатеринбуржца, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп.«а»,«и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц из хулиганских побуждений). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Согласно материалам уголовного дела, поздним вечером 25 августа 2018 года на учебном склоне ГСК «Уктус» по улице Зимней в Екатеринбурге обвиняемый из хулиганских побуждений (т.е. абсолютно беспричинно) произвёл несколько выстрелов из принесённого с собой оружия в двух девушек, после чего принял меры к сокрытию следов убийства и покинул место происшествия. Одна из пострадавших погибла непосредственно на месте, другая – через некоторое время в больнице.

На первоначальном этапе расследования раскрыть преступление не удалось. Тем не менее, сотрудниками Следственного комитета и полиции непрерывно велись как следственные действия, так и оперативные, технические мероприятия. Расследование уголовного дела находилось на личном контроле Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. В результате правоохранительным органам удалось установить и задержать подозреваемого, который под тяжестью неопровержимых улик сознался в содеянном. Решение о процессуальном задержании и предъявлении обвинения было принято органами областного СКР с учётом целой совокупности доказательств, собранных на разных этапах расследования.

Необходимые следственные и иные процессуальные действия уже завершены, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.