Замглавы Минпромторга устроил дебош в аэропорту

Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Овсянников устроил дебош в аэропорту Ижевска (Удмуртия). ЧП случилось 5 апреля.

Видео с места событий оказалось в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре кадров можно заметить, что во время прохождения металлодетектора политик стал агрессивно себя вести. Дело в том, что его попросили пройти через рамки несколько раз. Затем работники аэровокзала напомнили чиновнику, что пройти в порт до 12 апреля разрешается лишь при наличии бумажного или электронного билета. После этого желавший улететь в Москву мужчина стал осыпать оскорблениями сотрудников воздушной гавани.

В итоге на агрессивного представителя Минпромторга составили административный протокол о мелком хулиганстве. В разговоре с журналистами по телефону Овсянников заявил, «в первый раз» слышит о скандале в ижевском аэропорту.