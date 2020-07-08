Юлия Михалкова рассказала, что ее возбуждает

- Advertisement -

Актриса Юлия Михалкова рассказала подписчикам в своем Инстаграме о местах, в которых она отдыхает. Кроме того, девушка подметила, что ее возбуждает.

В данный момент Михалкова отдыхает на Алтае. Она наслаждается красотой природы, а также вкуснейшей едой, которую ей подают в местном отеле.

«Алтай возбуждает… страссстный аппетит!», – высказалась знаменитость.

На опубликованных фото и видео Юлия прогуливается по территории отеля, красуется в халате на террасе номера.