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Xiaomi раскрыла характеристики нового Redmi перед презентацией

Информация о характеристиках нового бюджетного смартфона Redmi 8 появилась на сайте компании Xiaomi ещё до его официальной презентации, которая назначена на среду, 9 октября. Об этом сообщает «Российская газета».

Судя по данным в промо-разделе сайта, Redmi 8 получит двойную камеру с сенсором от Sony. Камера будет поддерживать технологию улучшения тона кожи на портретах. Также гаджет получит  ёмкую батарею и прошивку с поддержкой отображения сразу двух приложений на дисплее. Под камерой будет располагаться сканер отпечатков пальцев. 

Задняя крышка смартфона будет стеклянная, он будет защищён от брызг, а дисплей получит защиту от царапин.

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