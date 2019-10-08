Xiaomi раскрыла характеристики нового Redmi перед презентацией

Информация о характеристиках нового бюджетного смартфона Redmi 8 появилась на сайте компании Xiaomi ещё до его официальной презентации, которая назначена на среду, 9 октября. Об этом сообщает «Российская газета».



Судя по данным в промо-разделе сайта, Redmi 8 получит двойную камеру с сенсором от Sony. Камера будет поддерживать технологию улучшения тона кожи на портретах. Также гаджет получит ёмкую батарею и прошивку с поддержкой отображения сразу двух приложений на дисплее. Под камерой будет располагаться сканер отпечатков пальцев.



Задняя крышка смартфона будет стеклянная, он будет защищён от брызг, а дисплей получит защиту от царапин.

