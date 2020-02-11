Таксист вытолкал на ходу инвалида в Калуге

В Калуге местные жительницы стали жертвами нападения водителя такси. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в ночь на 9 февраля. По словам местного жителя, его жена и мать вызвали такси. Водителю не понравилось, что те забыли указать, что с ними будет 8-месячный ребенок. Таксист потребовал оплатить поездку в двойном тарифе, на что пассажирки согласились.

Во время поездки одна из женщин отметила, что такое поведение не красит таксиста Тогда мужчина стал требовать еще 1000 рублей. Женщины отказались платить и захотели выйти из такси, но водитель заблокировал двери.

Сообщается, что женщина, будучи инвалидом второй группы, открыла дверь и попросила остановить авто. В ответ таксист вытолкнул ее из машины. В итоге она ударилась головой об асфальт и потеряла сознание. После этого он вытащил вторую даму из машины и начал избивать. Информация проверяется.