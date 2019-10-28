Выигравший в лотерею 80 млн долларов отказался увольняться

Житель США Филип Чиппева выиграл 80 миллионов долларов в лотерею. Однако выигрыш никак не повлиял на его решение не бросать работу. Об этом пишет Лента со ссылкой на Fox News.

Американец рассказал, что совершал покупки и в последний момент вспомнил о том, что нужно купить лотерейные билеты. Оказалось, что именно он стал обладателем куша. После уплаты налогов он получит 42 миллиона долларов.

Победитель планирует купить дома для себя и своих детей, мотоцикл и автомобиль. При этом Чиппева даже не бросил работу, хотя начальник каждый день спрашивает его, зачем он продолжает туда ходить.