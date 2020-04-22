ВТБ в Рязани выдал ипотечный кредит под 6,5%

Банк ВТБ в Рязанской области выдал ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру стоимостью 1,8 млн рублей в жилищном комплексе «Яркий» ГК Капитал.
ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой 6,5%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита для рязанского региона составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок
ипотеки – до 20 лет.
Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова отметила: «В текущей ситуации очень важно поддержать жителей региона. Поэтому банк ВТБ максимально оперативно включился в работу по новой госпрограмме, которая позволит рязанцам приобрести новое жилье по комфортной ставке».
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