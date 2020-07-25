Врач объяснил, чем опасны неспелые ягоды и фрукты

Незрелые ягоды и фрукты могут спровоцировать гастрит. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Валентина Лупатова.

Она уточнила, что летом уровень заболеваний органов ЖКТ у россиян повышается. В этот период люди начинают активно питаться фруктами и ягодами, в том числе неспелыми. Это дает дополнительную нагрузку желудочно-кишечному тракту из-за повышенной кислотности. В качестве последствий может появиться гастрит.

По мнению Лупатовой, даже переедание арбуза ведет к проблемам со здоровьем. Поэтому объемную ягоду нужно съедать не разом, а в несколько присестов, пишет «Комсомольская правда».