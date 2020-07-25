Суббота, 25 июля, 2020
16.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираОбщество

Врач объяснил, чем опасны неспелые ягоды и фрукты

Иван Федоров

Незрелые ягоды и фрукты могут спровоцировать гастрит. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог Валентина Лупатова.

Она уточнила, что летом уровень заболеваний органов ЖКТ у россиян повышается. В этот период люди начинают активно питаться фруктами и ягодами, в том числе неспелыми. Это дает дополнительную нагрузку желудочно-кишечному тракту из-за повышенной кислотности. В качестве последствий может появиться гастрит.

По мнению Лупатовой, даже переедание арбуза ведет к проблемам со здоровьем. Поэтому объемную ягоду нужно съедать не разом, а в несколько присестов, пишет «Комсомольская правда».

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРязанцу с ребёнком на улице угрожали пистолетом
Следующая статьяМорозюк прикрыла интимные места грейпфрутом на фото

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Новости Рязани
В Рязанской области выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Анализы 29 рязанцев направлены на подтверждение диагноза COVID-19. С начала...
Узнать больше

Рязанцу с ребёнком на улице угрожали пистолетом

Новости Рязани
В рязанской Горроще мужчине с ребёнком угрожали пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. В полицию обратился житель города....
Узнать больше

В рязанские сёла приедут работать 26 медработников

Новости медицины
В рязанские сёла приедут работать 26 медработников. Из них 16 специалистов – врачи, остальные займут должности фельдшеров.   Сельским...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Рязанские туроператоры сообщают об открытии новых направлений в туристическом сезоне 2020

Новости Рязани
Дорогие любители путешествий, пора открывать шампанское, попутно собирая чемоданы! С 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение. Вместе с экспертом по отдыху, менеджером туристического агентства «МК-Тревел»...
Узнать больше

Под Рязанью после ДТП сгорел автомобиль. Есть пострадавшие

Новости Рязани
Вечером 24 июля под Рязанью произошло массовое ДТП. Один из автомобилей сгорел, есть пострадавшие. Авария произошла около поворота на...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

День поля в Рязанской области: От первого снопа до техники нового поколения

Акценты
Конец июля. Лето перевалило за середину и стремительно приближается к осени. И напоминают нам об этом не только ставшие по-осеннему холодными вечера...
Узнать больше

Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Акценты
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его...
Узнать больше

Владимир Никешкин: Настоящий следователь – тот, у которого горят глаза

Акценты
25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника корреспондент РИА «7 новостей» встретилась с руководителем следственного управления...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+