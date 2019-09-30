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Врач объяснил, чем опасны антибиотики

Стало известно, когда прием антибиотиков становится опасным. Об этом рассказал основной внештатный сотрудник по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения столицы РФ Андрей Тяжельников.

По мнению эксперта, подорвать здоровье можно при использовании антибиотиков без назначения доктора. У антибиотиков имеется множество побочных действий (угнетение функции печени и почек, аллергия, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме). Кроме того, бесконтрольный прием сильных препаратов может стать причиной развития резистентности к лекарству.

Специалист уточнил, что антибиотики нужно пить только тогда, когда недуги спровоцировали микробы, а вот при ОРВИ лечиться такими средствами бесполезно даже вредно. Исключением их правил является тот случай, когда после вирусной инфекции в организме идет размножение болезнетворных бактерий, сообщает Газета.ру.

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