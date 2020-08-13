Врач назвала опасность популярных школьных причесок девочек

Дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, чем опасна популярная девичья прическа с косичками. Она уточнила, что регулярное «связывание» волос в хвост, плетение кос, пучков плохо влияет на кожу головы.

Во время стягивания формируются волосяные луковицы, а фолликулы могут атрофироваться. В это же время развивается тракционная алопеция — облысение из-за чрезмерного вытягивания.

«Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определённых участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона», — сказала медик.

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Она подчеркнула, что тракционную алопецию можно вылечить лишь через хирургическую трансплантацию. Данная операция является дорогостоящей и несет за собой ряд ограничений: если не прекратить излишне натягивать волосы, проблемы будут продолжаться.

Нагайцева отметила, что наиболее вредным для головы решением является заплетение тугих косичек на ночь. Врач призвала распускать волосы после школы и во время сна или собирать их в легкий хвост, не натягивая слишком сильно, пишет Лайф.