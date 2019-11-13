Возлюбленную доцента Соколова убили во сне

«Фонтанка» узнала подробности следствия в отношении доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве студентки Анастасии Ещенко.

Как стало известно, смерть 24-летней девушки наступила в 2 часа ночи 8 ноября. Ранее же считалось, что ее возлюбленный открыл огонь из винтовки во время ссоры из-за ревности аспирантки к детям от предыдущих браков.

По уточненной информации, после конфликта девушка легла спать. Предполагается, что Соколов совершил убийство, когда жертва спала. Он три раза выстрел ей в висок.