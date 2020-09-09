Возбуждено дело после избиения и унижения школьницы под Воронежем

СК сообщил о возбуждении уголовного дела после публикации видео инцидента, который произошел в поселке Латная Семилукского района на территории Воронежской области, пишет портал «Kursk.com».

Сообщается, что несовершеннолетняя девушка стала объектом избиения и издевательств со стороны группы подростков. На 14-летнюю ученицу восьмого класса напали несколько старшеклассниц. Подростки унижали школьницу, избили ее и заставили на глазах у мальчиков снять нижнее белье, снимая весь процесс на видео. Ранее портал «Губерния TV» опубликовал кадры с места случившегося.

Следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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Также проверку деятельности органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетними, которые участвовали в избиении и издевались над девочкой, проводит прокуратура.