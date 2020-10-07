Возбуждено дело об истязании детей в уральском монастыре

Следователи возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, а также ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов опеки, пишет РБК.

По версии следствия, злоумышленники «исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних» причиняли семерым детям физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий.

Это продолжалось на протяжении пятнадцати лет – с 2004 по 2019 год.

В середине июня в Среднеуральском женском монастыре схиигумен Сергий сместил игуменью и фактически захватил власть. Священника отстранили от службы, в конце июля патриарх Кирилл лишил схиигумена сана.