Восьмиклассница забеременела от сверстника в Подмосковье

В Московской области ученица восьмого класса забеременела после полового контакта со сверстником. О ЧП стало известно после того, как школьницу доставили в больницу, установив, что она находится на 12-й – 13-й неделе беременности, имеется аборт в ходу, а также анемия легкой степени.

Девушка рассказала, что она не в курсе того, что ждет ребенка. Она заявила, что не употребляла лекарства, прерывающие беременность. По словам школьницы, отцом ребенка стал ее 15-летний молодой человек. При этом насильственного полового акта не было.

Информация о беременности несовершеннолетней донесена до правоохранителей. Ведется проверка по факту инцидента, сообщает РЕН ТВ.