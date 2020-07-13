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Новости мираПроисшествия

Воронежский аспирант убил и расчленил профессора из-за денег

Иван Федоров

Расчлененные останки 62-летнего профессора Воронежского государственного университета обнаружили на балконе дома на Левом берегу. Преподаватель химфака исчез 4 месяца назад, когда отправился на работу.

Как сообщает Рамблер, подозреваемые сознались в совершении убийства и рассказали о подробностях ЧП. Как сообщают следователи, преподаватель был убит, затем его расчленили, а потом растворили в кислоте. Причиной для такой расправы стала денежная нажива.

Согласно предварительному заключению, главным подозреваемым стал 33-летний аспирант, который близко общался с убитым. Именно он, как полагают следователи, уговорил своего приятеля убить 62-летнего преподавателя. Преступники хотели завладеть двумя миллионами рублей.

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