Вологжанку изнасиловали в прямом эфире реалити-шоу

Уроженка Вологды написала заявление в полицию по факту изнасилования в прямом эфире реалити-шоу. Об этом пишет портал «Vologda-poisk».

По словам 20-летней девушки, она являлась участницей реалити-шоу под названием Sosed TV. Когда она спала, на нее напал молодой человек. Злоумышленник стал насиловать спящую девушку. Жертва подняла крик, на который сбежались и администраторы, и другие участники шоу.

Проводится проверка информации, подозреваемого задержали. Им оказался 27-летний участник этого же шоу. Организатор проекта сейчас не дает никаких комментариев о произошедшем.

Подчеркивается, что заявительница несколько лет назад вместе с семьей перебралась в Петербург.