Водителям объяснили, как ездить во время весенних дождей

Весна 2020 года пришла быстро и принесла с собой дожди. Эксперты из издания iReactor отмечают, что после смены гололедицы на слякоть многие автомобилисты начинают относиться к вождению менее внимательно, в итоге увеличивается число аварий. Специалисты дали советы, которые помогут избежать неприятностей при езде в дождливую весеннюю погоду.

Во-первых, перед выездом нужно протереть машину от капель. Во-вторых, в дождливую погоду рекомендуется включать фары. Если есть обогрев зеркал, надо его включить.

Кроме того, важно держать дистанцию от впереди идущего автомобиля. Лужи на пути лучше объезжать, чтобы не столкнуться с аквапланированием, не угодить в яму или не затопиться.