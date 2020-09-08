Во Владивостоке выбило окна в жилом доме из-за прорыва теплотрассы

В понедельник, 7 сентября, в 19:30 на пульт Единой дежурной диспетчерской службы Владивостока поступило сообщение о прорыве теплотрассы, сообщает администрация города.

Авария произошла в районе дома №3 по улице Окатовой. На место происшествия мгновенно выехали сотрудники МЧС, аварийные службы и глава города Олег Гуменюк.

В результате прорыва теплотрассы, в жилом доме выбило окна. Из-за этого пришлось эвакуировать 65 человек, но от расселения жильцы отказались. Рабочие затянули окна пленкой, а сотрудники МЧС установили тепловые пушки для просушивания помещений. В это же время юристы проводили осмотр поврежденного имущества жильцов. По мнению специалистов, сильнее всего пострадали 9 квартир.