Во Владивостоке мужчина насмерть забил арматурой кондуктора

1 октября во Владивостоке мужчина забил насмерть женщину-кондуктора. ЧП случилось на конечной остановке трамвая.

Преступник с металлической арматурой в руках набросился на 54-летнюю женщину. Он нанес жертве несколько ударов по голове и покинул место происшествия. В итоге пострадавшая умерла.

Подозреваемым является мужчина 1980 года рождения. По сообщениям СМИ, у него имеются психические отклонения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, сообщает телеканал Звезда.