Во Владимирской области разрешили ходить на кладбища, скоро вернут продажу алкоголя по вечерам

-

Губернатор Владимирской области разрешил посещение кладбищ с 18 июня. Об этом Владимир Сипягин написал у себя на странице в ВК.

Сипягин отметил, что это важное решение в преддверии памятных дней 22 и 24 июня. При посещении кладбищ надо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра.

Кроме того, губернатор написал, что в ближайшие дни может быть снято и ограничение на продажу алкоголя. Спиртное в магазинах запрещено продавать с 7 вечера до 10 утра.

Сипягин подчеркнул, что запрет был введён по рекомендации главного санитарного врача региона из-за пандемии коронавируса.

– В таких напряжённых условиях важно было принять дополнительные меры для уменьшения доступности алкоголя, – написал губернатор.