Внучку подозревают в зверском убийстве бабушки в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства 78-летней пенсионерки в Санкт-Петербурге в квартире по Ланскому шоссе, пишет «КП».

В совершении преступления подозревают ее 15-летнюю внучку. После случившегося стало известно о пропаже девочки. Полицейские задержали ее у метро, после чего доставили в отдел для объяснений.

«У нее были проблемы с ее родителями. Она говорила, что отец якобы ее домогается и бьет, а мать его покрывает», – рассказала одна из подруг девушки.

О проблемах с отцом заявляет и молодой человек школьницы, который сталкивался с ним. Девочка была на домашнем обучении, жила с родителями.

В день убийства подросток не отвечала на сообщения друзей. Из квартиры, где была убита бабушка, пропали также деньги и документы. При этом в этот день школьница, предварительно, была пьяна. С кем она могла отдыхать, пока неизвестно.