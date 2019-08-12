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Видео: в молодёжном первенстве России по футболу забит супергол

В матче молодёжного первенства России по футболу между «Ростовом» и самарскими «Крыльями советов» был забит супергол. Полузащитник ростовчан Дмитрий Вебер после розыгрыша углового эффектно пробил в высоком прыжке через себя.

Стоит отметить, что свой мяч Вебер отпраздновал не менее оригинально. За полем его ждали очки, которые он нацепил сразу же после точного удара.

Что означало это празднование, пока неизвестно, но в твиттере Премьер-лиги отметили как сам забитый мяч, так и то, что было после. 

– Когда не можешь решить, что круче: гол или празднование? – написано в подписи к видео в твиттере. 

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