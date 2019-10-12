Видео: В Башкирии пассажирский ПАЗ протаранил столб, есть пострадавшие

12 октября, в вечернее время суток, на территории города Уфы (Башкортостан) случилось ДТП с участием легковушки и автобуса. Последний после столкновения с авто протаранил опору ЛЭП.

Сообщается, что авария произошла на улице Спортивной. Сперва пассажирский Паз с людьми в салоне столкнулся с российским легковым автомобилем. После удара автобус протаранил столб.

По предварительной информации, в результате происшествия травмы получили пять человек. Информация уточняется. В соцсетях было размещено видео с места ЧП. На нем можно увидеть последствия ДТП, сообщает РЕН ТВ.

Фото и видео: РЕН ТВ