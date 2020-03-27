Ветеран ВОВ прокатился на танке спустя 75 лет

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Ветерану Великой Отечественной войны дали порулить танком на полигоне в Оренбургской области. 93-летний мужчина прокатился на новейшей машине Т-72.

Габдрауф Гареев назвал шанс порулить новым танком лучшим подарком на день рождения. Военнослужащие провели для ветерана экскурсию по воинской части, а также преподнесли в подарок мужчине эксклюзивный шлемофон с указанием позывного танкиста.

Отметим, что Габдрауф Гареев прошел войну, будучи механиком-водителем легендарного танка Т-34. В 1945 году он был тяжело ранен и получил контузию во время боев при освобождении Варшавы, сообщает РЕН ТВ.

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