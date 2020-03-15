Веран: «Ибупрофен» и «Кортизон» опасно употреблять при коронавирусе

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран перечислил лекарства, которые являются опасными во время коронавируса. Их прием может негативно сказаться на здоровье человека, сообщает Регион Онлайн.

По словам Верана, употребление «Ибупрофена» и «Кортизона» может привести к резкому ухудшению состояния инфицированных коронавирусом людей. Об этом медик сообщил в Твиттере.

Кроме того, Оливье призвал больных коронавирусом не лечиться самостоятельно. Он заметил, что нужно употреблять те лекарства, которые советуют врачи.