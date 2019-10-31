Ведется расследование: 3-летний мальчик и мужчина погибли на пожаре под Тверью

30 октября на территории Тверской области случился пожар, который унес жизни ребенка и мужчины. ЧП случилось в населенном пункте Молодой Туд Оленинского района.

Примерно в 17:40 загорелся жилой дом на улице Ленина. Ликвидировать возгорание пришлось до 22:35. Внутри здания во время тушения огня нашли трупы 3-летнего мальчика и 34-летнего мужчины. Кроме того, ожоги во время ЧП получила 40-летняя тверичанка.

По факту произошедшего начато расследование. Специалисты установят причины пожара, обстоятельства происшествия, детали инцидента. Будут проводиться необходимые экспертизы, сообщают Тверские ведомости.