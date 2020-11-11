Вечеринка в Екатеринбурге закончилась убийством четырех человек

Следователи возбудили уголовное дело после вечеринки в одной из квартир в Екатеринбурге, которая закончилась убийством четырех человек, пишет РИА Новости.

По версии следствия, один из участников вечеринки — хозяин квартиры — убил гостей и покончил с собой. В жилище нашли охотничий карабин «Сайга» и травматический пистолет. Среди погибших — трое мужчин и 18-летняя девушка. Еще одна пострадавшая — ей 17 лет — находится в реанимации в тяжелом состоянии. Также известно о еще одной участнице вечеринки — 16-летней школьнице.

Подруга жертвы инцидента рассказала, что накануне девушки встретились и гуляли с мужчинами в местном ТЦ. По ее словам, компания решила пойти вместе выпить.

«Все было нормально, потом злоумышленник начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять», — прокомментировала трагедию собеседница.

Друзья мужчины стали заступаться за девочек. Тогда изверг взял карабин и всех перестрелял.