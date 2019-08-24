В Якутии кишечная инфекция поразила более 25 человек

Сотрудники Роспотребнадзора по республике Якутии рассказали о ЧП в регионе. Сообщается, что более 25 человек пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Уточняется, что все потерпевшие являлись гостями ресторанов «Белые ночи» и «София». В данных заведениях с 16-18 августа проходили свадебные празднества.

На данное время в больнице находятся уже 26 граждан. Кроме того, лечение было проведено еще 10-ти людям. После оказания помощи их отпустили домой.

Теперь работа заведений остановлена на неопределенный срок. Ведется расследование инцидента, сообщает РЕН ТВ.