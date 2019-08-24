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В Михайлове открыли памятник участникам локальных войн

В субботу, 24 августа, в Михайлове в рамках празднования Дня города прошло торжественное открытие архитектурно-художественной композиции, посвящённой участникам локальных войн.

В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы Елена Митина, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области Иван Ушаков, депутаты Рязанской областной Думы Владимир Сидоров и Виктор Дрейлих, глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров, участники боевых действий, представители юнармии, жители и гости города.

– 74 года назад отгремела Великая Отечественная война. Но не закончились войны и локальные конфликты, в которых принимали участие российские солдаты и офицеры. Есть расхожая фраза: «Солдаты войну не выбирают». И те молодые ребята, чьи фамилии выбиты в открываемой сегодня мемориальной доске, свою войну не выбирали. Они просто выполнили свой воинский долг, к сожалению, ценой своей жизни. Мне хочется сказать слова благодарности администрации города Михайлова и Михайловского района, замечательному скульптору и всем, кто имеет отношения к данной инициативе, за сохранение памяти о павших героях, – отметила Елена Митина. – Это действительно нужно не мертвым, это нужно нам живым для того, чтобы матери и жены не плакали на могилах своих погибших детей и мужей, чтобы над нашими головами всегда было мирное небо. Вечная память героям.

Композиция установлена на Мемориальном комплексе в рамках программы «Поддержка местных инициатив». На установку из бюджетов различного уровня было выделено более 1 млн. руб. Автор данной композиции – архитектор Олег Седов.

На доску занесены 10 имен воинов-интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, Северной Осетии, Чеченской республике.

Участники мероприятия почтили минутой молчания память павших воинов и возложили к памятнику цветы.

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