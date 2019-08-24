Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры

В субботу, 24 августа, депутат Государственной Думы Елена Митина и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров осмотрели Некрасовский сельский Дом культуры.

В 2019 году, в здании, которое было построено в 1970 году, был проведен капитальный ремонт в рамках муниципальной программы Михайловского района «Развитие культуры на 2016-2021 годы» и подпрограммы «Поддержка местных инициатив».

В Доме культуры заменены дверные блоки, системы электро и теплоснабжения, отремонтированы крыша, внутренние помещения, зрительный зал. На эти цели из бюджетов различного уровня было выделено более 1,8 млн. руб.

В настоящее время в учреждении культуры работают 5 клубных формирований: хореография, вокальное исполнение, объединения «Умелые ручки» и «Юный шахматист», секция тенниса.

Традиционно в Доме культуры проводятся календарные праздники, такие как «День защитника Отечества», 8 Марта, «Масленица», «День семьи, любви и верности», «День народного единства», «День матери», «День пожилых людей» и многие другие.

– Дом культуры на селе – это место, где проходят все самые значимые для сельских жителей события. Очень надеюсь, что после ремонта количество кружков и секций, а также различных мероприятий увеличится, и все большее количество селян будут проводить свой досуг именно здесь, – отметила Елена Митина. – В рамках реализации федеральных программ и проектов партии «Единая Россия» в Рязанской области за последние три года отремонтировано более 25 сельских учреждений культуры. И эта работа будет обязательно продолжена.