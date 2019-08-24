На главную Рязань Общество Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры
РязаньОбщество

Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры

В субботу, 24 августа, депутат Государственной Думы Елена Митина и глава администрации Михайловского района Евгений Сидоров осмотрели Некрасовский сельский Дом культуры.

В 2019 году, в здании, которое было построено в 1970 году, был проведен капитальный ремонт в рамках муниципальной программы Михайловского района «Развитие культуры на 2016-2021 годы» и подпрограммы «Поддержка местных инициатив».

В Доме культуры заменены дверные блоки, системы электро и теплоснабжения, отремонтированы крыша, внутренние помещения, зрительный зал. На эти цели из бюджетов различного уровня было выделено более 1,8 млн. руб.

В настоящее время в учреждении культуры работают 5 клубных формирований: хореография, вокальное исполнение, объединения «Умелые ручки» и «Юный шахматист», секция тенниса.

Традиционно в Доме культуры проводятся календарные праздники, такие как «День защитника Отечества», 8 Марта, «Масленица», «День семьи, любви и верности», «День народного единства», «День матери», «День пожилых людей» и многие другие.

– Дом культуры на селе – это место, где проходят все самые значимые для сельских жителей события. Очень надеюсь, что после ремонта количество кружков и секций, а также различных мероприятий увеличится, и все большее количество селян будут проводить свой досуг именно здесь, – отметила Елена Митина. – В рамках реализации федеральных программ и проектов партии «Единая Россия» в Рязанской области за последние три года отремонтировано более 25 сельских учреждений культуры. И эта работа будет обязательно продолжена.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В поселке Некрасово отремонтировали памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Елена Митина осмотрела отремонтированный Некрасовский сельский Дом культуры

В Михайлове открыли памятник участникам локальных войн

Рязанцы увидели «Интимный дневник отличницы»

В Рязани состоялся «День бездомных животных»

В центре Рязани перевернулся прицеп

Рязанцев просят помочь монастырю убрать картофель

Под Рязанью обнаружили труп мужчины

В воскресенье в Рязани сохранится тёплая погода

Елена Сорокина: В таком состоянии содержать подъезды в 21 веке стыдно

Около кинотеатра «Октябрь» в Рязани может появиться скейт-парк

Главные фото уходящей недели

Жителя Рязанской области могут посадить на 7 лет за незаконную рубку дубов

В Спасском районе полицейские изъяли более 800 граммов марихуаны

В Шиловском районе столкнулись два автомобиля

В Михайловском районе после столкновения с двумя тягачами загорелся автомобиль

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Воспитанники «Десантного братства» провели тематическую программу в санатории «Колос»

Елена Митина написала «Диктант Победы»

В Михайлове прошёл районный выпускной бал «Звёздная страна»