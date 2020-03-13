В Якутии депутат сложила полномочия после голосования по поправкам к Конституции

Депутат парламента Якутии от партии «Справедливая Россия» Сулустана Мыраан сложила полномочия после рассмотрения поправок к Конституции РФ. Управленец не согласилась с решением большинства, сообщает Вечерняя Казань.

По словам депутата, поправки, внесенные президентом В.В. Путиным, являются нелегитимными. Мыраан отметила, что глава государства не может «держать в руках все три ветви власти».

– Парламент республики большинством голосов принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит. Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины, – заявила депутат.