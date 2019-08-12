В Ульяновске Лада с людьми в салоне съехала в Волгу

В соцсети Инстаграм разместили видеоролики, снятые на берегу реки Волги в Ульяновске. Там легковой автомобиль укатился в водоем.

Инцидент произошел на Рылеевском спуске в Ленинском районе города. Соглансо данным свидетелей, несколько молодых людей приехали на берег реки на автомашине Лада Приора, чтобы отдохнуть. Однако в какой-то момент легковушка не устояла на наклонной бетонной дамбе и покатилась в Волгу.

Известно, что в момент происшествия в салоне Приоры было два человека. Оба смогли выбраться из автомобиля и выплыть на берег, а вот Лада ушла полностью под воду. Ее позднее вытащили на берег, применив спецтехнику, сообщает Ульяновск Экспресс.

Фото: Инстаграм @ullk_voditel73