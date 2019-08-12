На главную Новости мира В Ульяновске Лада с людьми в салоне съехала в Волгу
Новости мираПроисшествия

В Ульяновске Лада с людьми в салоне съехала в Волгу

В соцсети Инстаграм разместили видеоролики, снятые на берегу реки Волги в Ульяновске. Там легковой автомобиль укатился в водоем.

Инцидент произошел на Рылеевском спуске в Ленинском районе города. Соглансо данным свидетелей, несколько молодых людей приехали на берег реки на автомашине Лада Приора, чтобы отдохнуть. Однако в какой-то момент легковушка не устояла на наклонной бетонной дамбе и покатилась в Волгу.

Известно, что в момент происшествия в салоне Приоры было два человека. Оба смогли выбраться из автомобиля и выплыть на берег, а вот Лада ушла полностью под воду. Ее позднее вытащили на берег, применив спецтехнику, сообщает Ульяновск Экспресс.

Фото: Инстаграм @ullk_voditel73

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Теперь в лесопарке можно увидеть «Рязань мастеровую»

«Рязань-ВДВ» сыграла вничью в первом полуфинале Кубка России

Три рязанских проекта получат 2 миллиона рублей по итогам форума «Территория смыслов»

Эксперты подсчитали среднюю зарплату административного директора в Рязани

Жителя Рыбновского района отправили в психбольницу после погрома на кладбище

Жительница Рязани пожаловалась на перекопанную дорогу во дворе

Прокуратура выявила нарушения в лагере «Лесная сказка», принявшем детей из Иркутской области

На спортивном празднике рязанцы танцевали зумбу и пели советские песни

В Рязани уже четвёртые сутки стоит брошенный Daewoo Matiz

Соцсети: В Рязани в реку выбросили двух котят

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Главные фото уходящей недели

В понедельник в Рязань возвращается лето

Пропавшего рязанца нашли спустя неделю поисков

На «Авиамиксе» под Рязанью впервые продемонстрировали ракетный комплекс «Кинжал»

ФК «Рязань» сыграл вничью с «Сатурном»

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Международное агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

Молоко в России собираются избавить от антибиотиков

Астраханцы определяют место для нового пляжа