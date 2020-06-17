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В Уфе пара занялась сексом на глазах у прохожих возле школы

Никита Брыкин
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Возле школы на пересечении улиц Борисоглебской и Коммунаров в Уфе пара занялась сексом, чем возмутила местных жителей. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что молодые люди не стеснялись заниматься любовными утехами на глазах у прохожих. По словам очевидцев, они находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Подробности уточняются.

Ранее в Москве пара занялась сексом на Хохловской площади. Мужчина получил десять суток ареста, а его спутница – три.

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