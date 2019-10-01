На главную Новости мира В Татарстане пенсионер напал на женщину с топором за отказ от интима
Новости мираПроисшествия

В Татарстане пенсионер напал на женщину с топором за отказ от интима

На территории Татарстана расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство человека. Подозреваемый – местный житель. Он с топором в руках набросился на женщину, которая отказала ему в интиме.

27 сентября в доме подозреваемого были организованы посиделки. К 69-летнему хозяину жилья в гости пришли три женщины. Компания употребляла спиртное. Внезапно мужчине стало мало веселья, и он предложил одной из приятельниц интим. Однако гостья отказалась. Тогда житель города Тетюши взял в руки топор и стал наносить им удары 40-летней женщине. Некоторые из них угодили в голову потерпевшей. Потом мужчина выбежал на улицу и стал просить помощи у соседей. Затем он уснул на территории двора.

Соседи вызвали скорую жертве. Ее доставили в медучреждение. Нападавшего арестовали. Она признался в совершении покушения. Однако сказал, что не помнит подробностей. Отметим, что мужчину уже судили за расправу с женой. По факту ЧП ведется расследование, сообщает Life.ru.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Toyota и Lamborghini выступили против регистрации бренда Aurus в Европе

Госдолг США обновил исторический рекорд

В Ленинградской области мужчина с ножом не выпускал работников скорой помощи из квартиры