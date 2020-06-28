В Татарстане обвиняемый в изнасиловании дочери избежал наказания

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Суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел 27 октября прошлого года. Отмечается, что мужчина признался в совершении преступления, объяснив свои действия тем, что сильно разозлен из-за ссоры с женой.

«Просто психанул», — заявил он.

При этом злоумышленника освободили из-под стражи в зале суда. В действиях мужчины не увидели состава преступления, так как он не имел цели получить сексуальное удовлетворение.

Первое время мужчина утверждал, что при смене подгузника случайно причинил дочке травмы. Позднее он сознался в насилии. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.