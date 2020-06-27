В Татарстане лось нападал на машины и водителей, а затем погиб

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Лось бросался на машины на трассе в Татарстане. Кроме того, животное кидалось и на водителей поврежденных авто.

Момент был заснят на видео, в котором можно увидеть, что толпа автомобилистов скрутила и повалила на землю буйного лося. Все это произошло после того, как лось «тачки знатно погромил».

Позднее в Сети появилась информация о том, что инцидент закончился трагично: после борьбы с людьми лось был отпущен. Но спустя несколько мгновений стал опять набрасываться на проезжавшие мимо машины. В итоге был сбит автомобилем и погиб, сообщает Вечерняя Казань.