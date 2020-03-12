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В Татарстане девушка взяла деньги за секс у таксиста и обвинила его в надругательстве

Не достигшая 20 лет девушка рассказала о том, что ее изнасиловал таксист. Однако сюжет этой истории не был банальным.

Началось все с того, что молодая жительница Казани отправилась на такси к своему бойфренду. Но по пути она получила сообщение о том, что встречи не будет: к приятелю вернулась жена. После этого шофер такси предложил секс за деньги. Он заплатил, а затем якобы надругался над девушкой. После этого потерпевшая рассказала о ЧП любовнику. Он отыскал авто таксиста по геолокации, приехал на место, разбил стекло автомобиля, так как двери были закрыты, а затем ударил таксиста ножом.

В итоге водитель такси был доставлен в больницу. Девушка – в отдел полиции. Бойфренд пострадавшей задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведутся экспертиза и расследование, сообщает «Татарстан-24».

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