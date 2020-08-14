В Ставрополье задержали мычащего водителя

Сотрудник полиции были вынуждены отвезти в медучреждение автомобилиста, которого сами же остановили. Мужчина находился в неадекватном состоянии, мычал, говорил невнятные слова.

Момент инцидента был заснят на видео, контент оказался в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре можно подумать, что остановленный автолюбитель сильно пьян. После того, как инспекторы ГИБДД остановили его машину, мужчина не смог самостоятельно вылезти из салона. Вместо нормальных слов правоохранители услышали звуки, напоминающие мычание.

Затем гражданин начал валяться на асфальте и орать. Стражи порядка взяли мужчину и отвезли в больницу. Проведенное медосвидетельствование на алкоголь шокировало результатом. Оказалось, что водитель совершенно трезв.

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Однако опьянение у автомобилиста могло быть наркотическим. Это предстоит установить во время другого исследования.