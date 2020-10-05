В Смоленске в доме на Королёвке мужчина пытался кроваво расправиться со своей семьёй

5 октября в Смоленске, в микрорайоне Королёвка на улице Авиаторов, произошло ЧП. Мужчина пытался кроваво расправиться со своей семьёй.

По счастливой случайности жена с маленьким ребёнком смогли выскользнуть на балкон и закрыться там.

Прибывшие на улицу Авиаторов сотрудники МЧС, эвакуировали пострадавших, оказавшихся «в балконном плену» на 7 этаже, при помощи пожарной лестницы.

Причины, послужившие возникновению инцидента, в настоящее время уточняются.

Из опроса свидетелей известно, что соседи услышали крики женщины около 10 часов утра. По предварительным данным мужчина с ножом набросился на жену и детей. Девочка успела скрыться в комнате, а женщина с мальчиком «вырвались» на балкон, но в процессе движения муж порезал её.

Когда спасатели осуществляли эвакуацию, она истекала кровью. Детей и женщину госпитализировали.

«Виновник» трагедии не смог справится с эмоциями и покончил с собой, — сообщает readovka67.