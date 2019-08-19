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В Сети появились провокационные фото студенток юридического колледжа в Калуге

Провокационные фотографии, сделанные в юридическом полицейском колледже в Калуге, были размещены в Сети. Снимки выложили также в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

На фото можно заметить, чем занимаются студентки указанного в интернете учебного заведения. На кадрах девушки балуются с «зеленкой» (медицинский препарат), бутылками, а также делают провокационные откровенные снимки.

Официальных комментариев относительно данного инцидента нет. Также неизвестно, последовали какие-то санкции в отношении девушек.

Фото: «ДТП и ЧП Москва»

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