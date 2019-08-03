В Саратове сын украл у пожилой матери любимый телевизор

Сотрудники полиции раскрыла кражу у 76-летней жительницы Саратова. Инцидент произошел в 30 июля в Волжском районе.

По словам пенсионерки, ее 44-летний сын украл из квартиры по улице Радищева, где они живут вместе, телевизор марки Samsung. Сумма ущерба составила 6 000 рублей, пишет «Комсомольская правда».

Правоохранительные органы задержали мужчину. Выяснилось, что с 1996 года он периодически отбывает наказания за кражи. Он признался, что успел продать телевизор в комиссионку за 3 100 рублей, а деньги потратил.