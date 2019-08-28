В Саратове Mercedes протаранил столб: трое сгорели, ребенок в больнице

В ночь с 27 на 28 августа в Саратове произошла жуткая авария. ДТП произошло на Огородной улице в Заводском районе города.

Около 02:20 Mercedes С-180 влетел в столб. От удара опора ЛЭП упала, а немецкая иномарка вспыхнула. Падая, столб зацепил припаркованные BMW и Ладу Калину, в которых не было людей. Они также пострадали от огня: у немецкого хэтчбека выгорел моторный отсек, у российского была повреждена задняя часть.

В результате трагедии погибли водитель Mercedes и два пассажира этой машины. 14-летнюю девочку с увечьями доставили в медучреждение. По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются детали ЧП, сообщают Свободные новости.