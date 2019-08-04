В Салавате водитель Газели умер во время движения

3 августа на дороге в Салавате (Республика Башкортостан) разбился автомобиль Газель. ЧП случилось на улице Индустриальной.

Грузовой автомобиль слетел с дороги в кювет. За рулем автомашины был 56-летний мужчина. Его обнаружили мертвым. Видимых травм на теле погибшего найдено не было.

Согласно данным, полученным от сотрудников ГИБДД по РБ, скорее всего шофер Газели умер от сердечно-сосудистого заболевания, потому что при вылете с дороги он не получил травм, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: ГТРК Башкортостан