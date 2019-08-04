На главную Новости мира В Салавате водитель Газели умер во время движения
Новости мираПроисшествия

В Салавате водитель Газели умер во время движения

3 августа на дороге в Салавате (Республика Башкортостан) разбился автомобиль Газель. ЧП случилось на улице Индустриальной.

Грузовой автомобиль слетел с дороги в кювет. За рулем автомашины был 56-летний мужчина. Его обнаружили мертвым. Видимых травм на теле погибшего найдено не было.

Согласно данным, полученным от сотрудников ГИБДД по РБ, скорее всего шофер Газели умер от сердечно-сосудистого заболевания, потому что при вылете с дороги он не получил травм, сообщает ГТРК Башкортостан.

Фото: ГТРК Башкортостан

Загрузка...

Лента новостей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Житель Коми после драки в кафе впал в кому

В Белгороде полицейский сбил девушку

Путин поручил чиновникам быстро решать проблемы граждан 