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В реку Костромской области выпустили мальков стерляди

Закупка стерляди произведена властями Костромы у местного рыбхозяйства. Четырёхмесячные мальки весом от 1,5 до 5 граммов выпущены в Волгу. Около пяти лет понадобятся рыбам, чтобы достичь пятикилограммового веса.

Стерлядь в костромской области – редкое явление. Эта рыба – в перечне Красной книги. Рыболовам запрещено охотиться на неё. Штраф за улов стерляди составляет от двух до пяти тысяч рублей.

Сегодняшний запуск рыбы – это восполнение ущерба, нанесенного природе при ремонте моста через Волгу, сообщает ГТРК «Кострома». Оценочно, для компенсации природных ресурсов необходимо 670 мальков стерляди.

В текущем году запуск мальков производится седьмой раз. В костромских водоемах уже обитают 9 тысяч стерлядей, 260 сазанов и 8 тысяч толстолобиков.

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