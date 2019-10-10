В реку Костромской области выпустили мальков стерляди

Закупка стерляди произведена властями Костромы у местного рыбхозяйства. Четырёхмесячные мальки весом от 1,5 до 5 граммов выпущены в Волгу. Около пяти лет понадобятся рыбам, чтобы достичь пятикилограммового веса.

Стерлядь в костромской области – редкое явление. Эта рыба – в перечне Красной книги. Рыболовам запрещено охотиться на неё. Штраф за улов стерляди составляет от двух до пяти тысяч рублей.

Сегодняшний запуск рыбы – это восполнение ущерба, нанесенного природе при ремонте моста через Волгу, сообщает ГТРК «Кострома». Оценочно, для компенсации природных ресурсов необходимо 670 мальков стерляди.

В текущем году запуск мальков производится седьмой раз. В костромских водоемах уже обитают 9 тысяч стерлядей, 260 сазанов и 8 тысяч толстолобиков.