В Москве женщина пыталась продать свою новорожденную дочь

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которая пыталась продать свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба СК РФ.
Следователи выяснили, что женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Во время переписки с заинтересованными людьми, мать попросила за своего ребенка 300 000 рублей.
В четверг, 8 октября, в одном из столичных кафе и состоялась сделка. После получения денег, женщина спокойной отдала ребенка покупательнице и даже написала расписку.
В настоящее время ребенку ничего не угрожает, а женщина полностью признала свою вину. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».