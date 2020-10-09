В Москве женщина пыталась продать свою новорожденную дочь

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 25-летней женщины, которая пыталась продать свою новорожденную дочь, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи выяснили, что женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери. Во время переписки с заинтересованными людьми, мать попросила за своего ребенка 300 000 рублей.

В четверг, 8 октября, в одном из столичных кафе и состоялась сделка. После получения денег, женщина спокойной отдала ребенка покупательнице и даже написала расписку.

— В роли покупательницы выступила сотрудница правоохранительных органов. Благодаря слаженной работе следственного комитета и уголовного розыска, преступная деятельность женщины была пресечена, — рассказывают в пресс-службе СК.

В настоящее время ребенку ничего не угрожает, а женщина полностью признала свою вину. В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».